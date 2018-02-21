Вклад предпринимательского сектора в бюджет Могилевской области за январь возрос на 11,5%

21 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Cубъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области за январь 2018 года уплатили в бюджет Br47,7 млн, или 43% от общих поступлений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на Br4,9 млн в фактическом исчислении, или на 11,5%. Поступления от организаций - субъектов малого и среднего предпринимательства выросли на 10,7% и составили Br39,3 млн. Поступления от индивидуальных предпринимателей увеличились на 15,5%, ими уплачено в бюджет Br8,4 млн.

На 1 февраля в регионе насчитывалось 31,1 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 22,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, 8,5 тыс. юридических лиц.

Субъекты хозяйствования, применяющие упрощенную систему налогообложения, уплатили в бюджет Могилевской области Br16,3 млн налогов и платежей. В областном бюджете доля данных поступлений составила 14,7%. На указанную дату упрощенную систему налогообложения применяют 19 360 плательщиков, или 50,5% от общего количества субъектов хозяйствования Могилевской области.-0-