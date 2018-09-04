Владимир Дворник ориентировал нового главу Гомельского райисполкома на повышение позиций района

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Руководитель района должен быть независимым, принципиальным человеком, способным в комплексе решать поставленные задачи. Об этом заявил сегодня председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник во время утверждения нового председателя Гомельского райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По согласованию с Президентом Беларуси Гомельский райисполком возглавила Елена Алексина.

"За последние годы Гомельский район стал сдавать позиции. Для района при областном центре пятое-шестое место в регионе недопустимо. Беспокоит положение на предприятиях. 60% всех долговых обязательств области приходится на долю Гомельского района. Поэтому я долго анализировал ситуацию и искал человека, который сможет справиться с накопившимися проблемами и поднять показатели на должный уровень. С новым руководителем район должен сдвинуться с той точки, на которой остановился, и только набирать обороты", - обратился с напутствием Владимир Дворник.

"Буду напряженно работать с командой руководителей, ориентируясь на поставленные Президентом Беларуси приоритеты - дисциплина, экономика, качество жизни людей и развитие территории", - заверила новый председатель Гомельского райисполкома.

Елена Ивановна Алексина родилась в деревне Березина Буда-Кошелевского района. Окончила Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта и Академию управления при Президенте Беларуси. Возглавляла управление по труду и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома. В 2004-2007 годы работала заместителем председателя Буда-Кошелевского райисполкома, с 2007-го - председатель райсовета депутатов этого района. Стаж госслужбы - 29 лет, из которых 15 - в органах соцзащиты.-0-