"Властелином села" в Могилевской области стала семья из Осиповичского района

7 июля, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Победителем областного этапа республиканского проекта "Властелин села", который прошел сегодня на молодежной площадке праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), стала молодая семья из Осиповичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Самой сильной, смекалистой, ловкой и музыкальной жюри признало многодетную чету Сергея и Ольги Снигир, которые лидировали практически по всем номинациям конкурсной программы проекта. Молодая семья ярко презентовала свои таланты и способности в нескольких увлекательных сельскохозяйственных, спортивных и творческих конкурсах. На втором и третьем месте оказались семьи Левкович и Прохоровых из Круглянского и Славгородского районов соответственно.

Всего в проекте участвовали пять семей из Бобруйского, Круглянского, Славгородского, Осиповичского и Шкловского районов. Они презентовали визитки "Вітаем па-беларуску", участвовали в кулинарном состязании "Бульбашы", видеоконкурсе "Лепшы сельскі падворак", соревновались в заготовке дров, песенном конкурсе, а также показали знания истории родного края, умения представлять блюдо белорусской кухни.

"Для нас все конкурсы были не в новинку и давались легко. Ведь это наша повседневная жизнь, в которую мы стараемся вкладывать частичку своей души и творчества, - отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА Ольга Снигир. - Конечно, мы очень рады победе и тому, что впервые попали на праздник "Купалье". Он поражает своим масштабом, высоким организационным уровнем, а также теплой дружеской и душевной атмосферой".

Всем призерам вручены дипломы и ценные подарки, а остальным участникам - специальные тематические сувениры. Теперь семья Сергея и Ольги Снигир будет представлять Могилевскую область на республиканском конкурсе.-0-