11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Внешнеторговый оборот Брестской области и Казахстана за январь-июль вырос на 18%. Об этом сообщил сегодня председатель облисполкома Анатолий Лис на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Объем товарооборота между регионом и Казахстаном за семь месяцев текущего года составил $58,3 млн с темпом роста 118,6% к аналогичному периоду прошлого года. В области зарегистрировано семь предприятий с казахстанским капиталом. По словам губернатора, активно развиваются межрегиональные связи. Так, Брестская область имеет долгосрочные соглашения о сотрудничестве с Восточно-Казахстанской и Карагандинской областями. В прошлом году регион посетила делегация деловых кругов Атырауской области. "У нас есть взаимовыгодные направления работы. Торговля идет неплохими темпами. Вместе с тем с учетом участия Беларуси и Казахстана в ряде интеграционных образований, полагаю, что потенциал нашего сотрудничества гораздо выше", - отметил Анатолий Лис.

Ермухамет Ертысбаев с удовлетворением отметил, что практически каждый регион Беларуси имеет прочные связи с Казахстаном. Дипломат напомнил о поставленной главами двух государств задаче довести товарооборот между странами до $1 млрд. "В прошлом году было $690 млн. Это уже очень большая цифра, и я надеюсь, что к концу года она вырастет", - сказал он. Потенциал для наращивания внешнеторгового оборота посол видит в первую очередь в увеличении транзитных перевозок, в частности, китайской продукции, которая в больших объемах идет через Казахстан, Россию, Беларусь в страны Западной Европы. Еще одно перспективное направление - создание совместных белорусско-казахстанских предприятий. По словам дипломата, уже есть конкретные планы по организации в Казахстане сборки белорусской продукции машиностроения - МАЗов, БелАЗов, шахтной, карьерной и другой техники.

Актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества будут обсуждаться на 14-м заседании белорусско-казахстанской межправительственной комиссии. По просьбе казахстанской стороны встреча перенесена с сентября на ноябрь. Как и планировалось, межправкомиссия соберется в Бресте.

Программа трехдневного визита в регион главы диппредставительства Казахстана включает также знакомство с производством СП "Санта-Бремор" ООО и ОАО "Савушкин продукт", встречу со студентами Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина, посещение мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и национального парка "Беловежская пуща".-0-