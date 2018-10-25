Внешнеторговый оборот Гомельской области с Украиной ежегодно прирастает почти на четверть

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Внешнеторговый оборот Гомельской области с Украиной в течение последних трех лет ежегодно прирастает почти на четверть. Такие цифры привел сегодня председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник на официальной встрече глав областей Беларуси и Украины во время I Форума регионов в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что сотрудничеству Украины и Гомельской области в нынешнем году исполняется 25 лет. За это время документы о межрегиональном взаимодействии подписаны с 8 областями Украины. "За последние три года внешнеторговый оборот Гомельской области с Украиной составил почти $1,5 млрд, прирастая ежегодно почти на четверть. Первые позиции по объему товарооборота занимают Киев, Киевская, Черниговская и Житомирская области", - сказал Владимир Дворник.

Свою продукцию на рынки страны-соседки поставляют около 150 предприятий Гомельского региона. Наибольшим спросом у украинских партнеров пользуются удобрения, сжиженные газы, топливо, ржаная мука, мясо-молочные продукты. "Наращивает свое присутствие на рынке Украины Гомельская мясо-молочная компания. Так, в 2017 году экспорт продукции холдинга на украинский рынок увеличился на 70%. Темп роста в текущем году складывается на уровне 120%. В следующем прогнозируем увеличение поставок еще на четверть, - привел пример Владимир Дворник. - Уверенным спросом в Украине пользуется продукция "Гомельстекло". Сегодня туда поставляется 30% от общего объема производства листового стекла и более половины энергосберегающего".

Также председатель облисполкома рассказал, что за последние семь лет в экономику Гомельской области из Украины поступило более $70 млн прямых инвестиций. "Сегодня в Беларуси действует 290 предприятий с украинским капиталом, из которых почти 40% - на территории Гомельской области. Часть из них - резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон", - добавил он. По словам Владимира Дворника, в целом все предприятия свободной экономической зоны пятую часть продукции поставляют на рынок Украины. Также в Беларуси с участием украинского капитала создано пять сборочных производств по выпуску промышленной продукции, в том числе Гомельский вагоностроительный завод.

Среди перспективных совместных проектов глава региона назвал создание нового транспортного коридора по Днепру со строительством в деревне Нижние Жары портового терминала, а также создание в Мозырском районе производства нанесения полимерного покрытия на металлические поверхности.

Обращаясь к участникам встречи, Владимир Дворник выразил уверенность, что I Форум регионов Беларуси и Украины позволит сторонам определить пути и конкретизировать направления дальнейшего взаимовыгодного социально-экономического сотрудничества.-0-