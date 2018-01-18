Внутренняя торговля Минска в 2017 году показала рост оптового и розничного товарооборота

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оптовый и розничный товарооборот в Минске в 2017 году увеличился, сообщили БЕЛТА в Главном статистическом управлении города.
В 2017 году оптовый товарооборот составил почти Br52,5 млрд, или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню 2016 года. Вырос по сравнению с предыдущим годом и розничный товарооборот: он составил чуть более Br12 млрд, или 104,6% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. Причем 90% этого объема занимает розничный товарооборот организаций торговли - более Br10,8 млрд (105,9%).
Тот же показатель в сфере общественного питания в 2017 году составил Br905,8 млн (103%).-0-
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