Во время акции в минском кожвендиспансере у 4 человек выявили меланому

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 человек уже посетили сегодня Городской клинический кожно-венерологический диспансер Минска во время акции по диагностике меланомы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по амбулаторно-диспансерному разделу работы диспансера Светлана Хвойницкая.

В первой половине дня на прием обратились 103 пациента. Причем женщин было примерно в два раза больше, чем мужчин. В основном приходили люди от 18 до 60 лет. В 26 случаях было проведено такое исследование, как дерматоскопия. В результате выявлено 4 меланомы и 2 базалиомы. Эти пациенты направлены для дальнейших консультаций к врачам-онкологам в онкодиспансер и центральные районные поликлиники.

Прием во время акции в минском кожвендиспансере ведут четыре специалиста. Все желающие могут обратиться в это учреждение за первичным скринингом сегодня до 19.00. Акция по диагностике меланомы 21 мая также проходит в областных кожно-венерологических диспансерах. К ней присоединились и некоторые коммерческие центры. По словам Светланы Хвойницкой, акция оказалась востребованной, пациенты остались очень довольны.

По статистике, около половины случаев меланомы приходится на людей в возрасте 30-60 лет. Опухоль может развиваться в любой области тела, но наиболее типичной ее локализацией у женщин являются нижние конечности, а у мужчин - туловище (примерно 50% всех меланом). К группе повышенного риска относятся люди с первым и вторым фототипом кожи, перенесшие солнечные ожоги и длительно пребывавшие на солнце, особенно в возрасте до 20 лет, а также те, у кого среди близких родственников есть больные меланомой (другим раком кожи) и/или имеющие более 100 родинок на теле, или более 50 в возрасте до 20 лет. Примерно в 20-30% случаев меланома развивается на месте врожденных или приобретенных пигментных (меланоцитарных) невусов.

В Беларуси 21 мая отмечается Всемирный день борьбы с меланомой. Его основная цель - привлечь внимание к профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний кожи и добиться снижения уровня смертности от меланомы, поскольку на ранней стадии развития болезнь излечивается.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире регистрируется более 200 тыс. случаев заболеваний меланомой, из которых около 30% заканчивается смертью.

В Беларуси на учете по поводу меланомы состоят более 6,5 тыс. человек. Первичная заболеваемость в республике за 25 лет увеличилась более чем в 3 раза.-0-