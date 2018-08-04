Вода для пешеходов и водителей: акция заботы со стороны ГАИ стартовала в Витебской области

4 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Акция заботы о пешеходах и водителях со стороны ГАИ стартовала сегодня в Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

"С 4 августа в патрульных автомобилях Витебской Госавтоинспекции будет находиться питьевая вода для оказания помощи гражданам в жаркую погоду. Обратиться за ней к несущим дежурство сотрудникам ГАИ могут все нуждающиеся пешеходы и водители. Наряду с этим сами госавтоинспекторы будут предлагать помощь тем, кто, по их оценке, в ней нуждается", - рассказал Александр Казючиц.

ГАИ рекомендует всем участникам дорожного движения контролировать самочувствие в жару и соблюдать особые меры безопасности: в обязательном порядке в эти дни водителям необходимо иметь с собой воду, а также проверять наличие необходимых лекарств в аптечке, особенно если в автомобиле находятся дети и взрослые с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Оставлять детей в машине, даже ненадолго, опасно: в жару это может вызвать у ребенка обморок. Ощутив недомогание, водитель должен незамедлительно прекратить движение: съехав на обочину, выйти на воздух и попить воды. Продолжать движение с ощущением нехватки воздуха или боли в груди категорически нельзя - такие симптомы могут сигнализировать о тепловом ударе или сердечном приступе. Автомобиль лучше оставлять в тени, а также следить за работой аккумулятора, системой охлаждения двигателя и уровнем температуры антифриза: заметив, что стрелка перешла на красную зону, прекратите движение, наполните охлаждающую емкость и подождите несколько минут, напоминают в ГАИ.-0-