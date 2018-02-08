Водитель и тракторист возглавили рейтинг самых травмоопасных профессий в Гродненской области

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля и тракторист-машинист возглавили рейтинг самых травмоопасных профессий в Гродненской области в 2017 году. Об этом сегодня перед семинаром, посвященном Дню профилактики производственного травматизма, сообщил журналистам главный технический инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Дмитрий Горовенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области в прошлом году по сравнению с 2016-м удалось сократить производственный травматизм со смертельным исходом на 37,5% (с 16 до 10 человек), также снизилось с 75 до 61 работника количество пострадавших на производстве. Дмитрий Горовенко подчеркнул, что такое снижение - результат совместной работы нанимателей, государственных органов и профсоюзов.

Всего пострадали рабочие 43 профессий. Наиболее травмоопасными из них стали водитель автомобиля, тракторист-машинист, подсобный рабочий, станочник деревообрабатывающих станков, грузчик, штукатур, монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Портрет потерпевшего, получившего тяжелую производственную травму: мужчина в возрасте от 40 до 60 лет. Гибель на производстве допущена в Гродненском, Сморгонском, Волковысском и Новогрудском районах.

"Стоит отметить, что нередко сами пострадавшие при исполнении своих трудовых обязанностей пренебрегают элементарными мерами безопасности, так в 38% расследованных несчастных случаев отсутствует вина нанимателя. Тем не менее, достаточно нарушений допускается именно со стороны руководства", - отметил Дмитрий Горовенко. В частности, только за прошлый год техническими инспекторами профсоюзов выявлены около 7 тыс. нарушений требований охраны труда. В том числе приостанавливалась работа неисправного оборудования, машин и участков, где условия труда создавали угрозу для жизни и здоровья работников. Одно из нарушений - необеспечение работающих в полной мере средствами индивидуальной защиты, отсутствие надлежащего контроля за их применением.

"Профсоюзы продолжают контролировать выполнение норм коллективных договоров и соглашений в части своевременного назначения и выплаты нанимателями материальной помощи пострадавшим в результате несчастных случаев и семьям погибших на производстве работников", - пояснил Дмитрий Горовенко. В прошлом году такую помощь получили 5 семей погибших и 22 работника, утративших трудоспособность. Им было выплачено более Br630 тыс., часть из этих средств выплачивается в рассрочку.-0-