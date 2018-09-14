14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Минска в День без автомобиля 22 сентября, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Бесплатный проезд в автобусах регулярного городского сообщения и городском электрическом транспорте будет предоставляться при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Как сообщалось ранее, в 2016 году таким правом воспользовались 6,5 тыс. минчан, в прошлом году - 16,5 тыс.

Ежегодно 22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный день без автомобиля, девиз которого - "Город как пространство для людей, пространство для жизни". Впервые акция прошла во Франции в 1998 году. Тогда в мероприятии участвовали всего около двух десятков городов, к 2001-м к движению присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В Беларуси День без автомобиля проводится с 2008 года.

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, во время акции "День без автомобиля" выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильных источников снижаются на 100-200 т. В Минске более 85% выбросов загрязняющих веществ приходится на автомобили и только 15% - на промышленные предприятия.

Во время проведения Европейской недели мобильности в Минске 22 сентября 2017 года проведен эксперимент по измерению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перекрытом участке ул. Ленина от пр.Независимости до ул. Кирова. По результатам измерений установлено снижение содержания уровня загрязняющих веществ в 1,2-1,5 раза.-0-