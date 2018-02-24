Водоснабжение нескольких жилых домов во Фрунзенском районе Минска было восстановлено к вечеру

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водоснабжение нескольких жилых домов во Фрунзенском районе Минска к вечеру 24 февраля было восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УП "Минскводоканал".

Накануне утром в районе ул. Петра Глебки произошел прорыв трубопровода, в результате чего без холодного и горячего водоснабжения остались несколько многоквартирных домов. На протяжении дня на поврежденном участке работали аварийно-восстановительные бригады, была задействована техника.

"По состоянию на 21.00 24 февраля, водоснабжение домов восстановлено", - отметили в "Минскводоканале".

В РУП "Минскэнерго" информировали, что замечаний по работе тепловых сетей нет, теплоснабжение домов в районе прорыва трубопровода не нарушено.-0-