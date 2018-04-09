Военное кладбище в Минске реконструируют

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военное кладбище в Минске планируют реконструировать, сообщил директор Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания Николай Ракевич сегодня на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2013 году была проведена реконструкция кладбища "Крупцы". Сейчас это место погребения газонного типа, уставлены надмогильные сооружения единого образца, на территории удобные дорожки, скамейки, по периметру ограждение. В подобном ключе планируется провести реконструкцию Военного кладбища", - рассказал Николай Ракевич.

Инвентаризация Военного кладбища была проведена еще в 2015 году. Было выявлено почти 3,9 тыс. неухоженных могил, то есть половина всех захоронений. "Реконструкцию планируется провести поэтапно. Но порядок надо наводить и в других местах погребения", - отметил директор спецкомбината КБО.

О важности этих мер говорят цифры: по итогам последней инвентаризации погостов выявлено свыше 27 тыс. заброшенных могил. На работы по благоустройству требуется бюджетное финансирование, добавил Николай Ракевич.

Силами самого предприятия периодически ведется ремонт входных групп, проездов, ограждений. В настоящее время идет плановая уборка и вывоз отходов, вырубаются дикорастущие кустарники, наводится порядок в санитарных зонах, чтобы подготовить кладбища к массовому посещению на Радуницу.-0-