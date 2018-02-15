Воины-афганцы проводят значимую работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи - Чикида

15 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня прошел митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии на набережной Днепра возле мемориальной часовни воинам-интернационалистам приняли участие ветераны войны в Афганистане, родные и близкие погибших, представители областной и городской власти, предприятий, общественности и молодежи.

"Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения солдатам, сержантам, офицерам, всем тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный патриотизм, тем, кто с честью выполнил воинский и гражданский долг перед Родиной, - отметил на митинге первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Олег Чикида. - В боевых сражениях приняли участие более 3,5 тыс. уроженцев Могилевской области. Как и другие, они верили, что совершают святое дело, помогая афганскому народу отстоять свое право на свободную и мирную жизнь. Об их мужестве и стойкости красноречиво говорят боевые награды: 585 наших земляков награждены орденами, 68 - удостоены этих наград дважды, 186 человек награждены медалями "За отвагу", а могилевчанин Андрей Мельников стал одним из пяти белорусов, которые удостоились звания Героя Советского Союза".

К сожалению, война в Афганистане не обошлась без многочисленных утрат. "Мы всегда будем помнить всех, кто исполнил долг перед Отчизной ценой собственной жизни, выражаем признательность и благодарность матерям, отцам, детям, женам, всем родным погибших воинов. Низкий вам поклон за прекрасных, бесценных сыновей, вечная им слава и светлая память", - сказал Олег Чикида.

В настоящее время в Могилевской области проживает более 3,6 тыс. участников боевых действий. По разному сложилась их судьба, однако они продолжают плодотворно трудиться на предприятиях и в организациях региона, активно занимаются общественной деятельностью, проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Большая роль в этом принадлежит общественному объединению "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане", который проводит значимую работу по героико-патриотическому воспитанию граждан, и в первую очередь молодежи. В основу этой работы положены воспитание молодого поколения в духе любви и уважения к своей стране, ее истории, героям, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах и других воинских формированиях, пропаганда здорового образа жизни.

В области принимаются меры по всесторонней социальной поддержке ветеранов войны в Афганистане. Областным исполнительным комитетом ежегодно оказывается материальная помощь общественным объединениям воинов-интернационалистов, инвалидам, семьям погибших. Поддерживаются они органами исполнительной власти и в проведении общественно значимых мероприятий.

"Уважаемые ветераны, ваши ратные подвиги всегда будут жить в сердцах потомков, оставаясь для молодого поколения примером несгибаемой воли, высокой нравственности, безграничной преданности и любви к Родине. Сегодня мир не стал добрей и безопасней, защитники Отечества, стоящие на страже родной земли, заслуживают нашего особого уважения и внимания", - подчеркнул Олег Чикида.

Собравшиеся почтили память погибших земляков минутой молчания, возложили венки и цветы. Аналогичные мероприятия сегодня прошли и в других городах и райцентрах области.-0-