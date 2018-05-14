Волнующие людей вопросы на местах необходимо решать сообща - мнение

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Волнующие людей вопросы на местах необходимо решать совместными усилиями депутатов и исполнительной власти. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала председатель Можейковского сельского Совета депутатов и исполнительного комитета Щучинского района Наталья Хомич.

"Для более эффективной работы депутаты различных уровней, местная власть должны объединять свои усилия, координировать действия. Мы хотим помочь людям в решении всех поднимаемых вопросов, но зачастую это можно сделать лишь при совместных действиях", - отметила Наталья Хомич.

В качестве примера она привела ситуацию с благоустройством кладбища в деревне Дерванцы. "Нам поступило коллективное обращение граждан на эту тему. Районным ЖКХ там был установлен забор, а люди собрали средства на покраску забора. Получился ухоженный объект", - рассказала Наталья Хомич.

Она подчеркнула, что вопросы благоустройства, состояния дорог, освещения населенных пунктов, безопасного проживания граждан остаются одними из основных для жителей сельской местности. "В меру сил они решаются как на нашем уровне, так и передаются в вышестоящие инстанции. Мы очень плотно контактируем с населением, встречаемся и на сельских сходах, посещаем населенные пункты. Например, на контроле постоянно находится работа автомагазинов: двигаемся по их маршруту, смотрим, все ли устраивает людей, есть ли в наличии необходимые товары", - сказала председатель.

В сельсовет люди идут с различными вопросами, даже с личными либо просьбами, не входящими в компетенцию председателя и специалистов. "Мы для того и работаем, чтобы людям было куда прийти за помощью, а иногда и просто за советом. Порой достаточно лишь пары слов, чтобы человек понял, как дальше двигаться, решать свою проблему", - подчеркнула Наталья Хомич.

Сегодня в Гродно состоялся областной семинар на тему повышения эффективности деятельности депутатов местных Советов как важного фактора развития регионов. Участниками его стали депутаты областного, Гродненского городского Советов депутатов 28-го созыва, председатели районных и сельских Советов, представители органов исполнительной власти, предприятий и организаций области, а также средств массовой информации. Участие в работе семинара принял заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк.-0-