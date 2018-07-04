Волонтерский проект "Дети столицы" стартует в Минске

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтерский проект "Дети столицы" сегодня открывает 15-й сезон, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка.

До конца месяца студенты вуза в школах города будут заниматься с детьми разного возраста, в том числе с трудными подростками.

Проект реализуют пять районов столицы: средние школы №№24 и 54 (Ленинский район); №№ 9, 60, 213 (Московский район), №71, гимназия №56 (Октябрьский район), №№27 и 91 (Советский район); №№ 49 и 59 (Фрунзенский район). В нем задействованы более 80 будущих педагогов, а также специалисты РНПЦ "Кардиология", которые расскажут ребятам о здоровом образе жизни, как измерить давление и пульс.

С 25 июня в БГПУ открылась "Школа вожатского мастерства", где волонтеров обучают различным методикам организации воспитательной работы с детьми.

Волонтерский проект "Дети столицы" реализуется ежегодно на протяжении 15 лет. Его координаторами выступают психологическая служба БГПУ, управление воспитательной работы с молодежью, БРСМ. С каждым годом количество участников проекта увеличивается.-0-