Волонтеры БРСМ 27 октября благоустроят территорию урочища Куропаты

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областная молодежная трудовая акция пройдет в Куропатах 27 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.
Акция по благоустройству территории урочища стартовала весной 2017 года. Инициаторами выступили Минская областная организация ОО "БРСМ" и Минское областное объединение профсоюзов.
В нынешнем мероприятии примут участие 50 человек: волонтеры движения "Доброе Сердце" из Логойского района, сотрудники БРСМ, представители профсоюзных организаций. Они благоустроят территорию, уберут листву, мусор.
Куропаты - место массового захоронения жертв сталинских репрессий 1930-1940-х годов. Урочище Куропаты внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.-0-
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