Волонтеры БРСМ благоустроят территорию строящегося храма на Буйничском поле

9 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском районе сегодня пройдет молодежная трудовая акция общереспубликанского проекта БРСМ "#ЗаДело!", сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В этот раз #ЗаДело возьмется трудовой десант волонтеров и активистов БРСМ города Могилева и Могилевского района во главе с первым секретарем ЦК БРСМ Дмитрием Воронюком. Дружная молодежная команда окажет помощь в благоустройстве территории строящегося храма во имя Иоанна Крестителя в агрогородке Буйничи. Молодежь будет убирать опавшую листву и строительный мусор, складировать кирпич и выкопает 300-метровую траншею для инженерных коммуникаций.

"Могилевщина стала для меня второй малой родиной. Она приняла меня. Здесь я получил образование, нашел друзей, создал свою семью. И пусть то дело, за которое мы сегодня возьмемся с ребятами, положит начало доброй традиции: каждый раз бывая в родных краях, дарить малой родине частичку своей заботы, своего труда. И тогда она непременно станет еще краше", - уверен Дмитрий Воронюк.

Храм возводится на средства Белорусской православной церкви и прихожан на самом краю мемориального комплекса "Буйничское поле", ближе к жилому массиву агрогородка Буйничи. Новая церковь станет составным элементом мемориала. Строительство храма также важно для жителей агрогородка Буйничи, где нет православной церкви, а община многочисленная. Таким образом, будут удовлетворяться и духовные потребности жителей населенного пункта.

Мероприятия общереспубликанского проекта БРСМ "#ЗаДело!", направленные на широкое вовлечение каждого молодого человека в благоустройство и наведение порядка на своей малой родине, продлятся до 2020 года.-0-