Волонтеры БРСМ помогли в уборке снега около 300 жителям Могилевской области

5 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ "Доброе сердце" оказали помощь в уборке снега в феврале и начале марта около 300 жителям Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в обкоме БРСМ.
Волонтерские бригады также активно работали на минувших выходных, когда область накрыли большие снегопады. Их помощь была востребована как в Могилеве, так и в районах области. Ребята расчищали дворовые территории, подъезды к социальным учреждениям, частные подворья ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями.
"Мы стараемся помочь по возможности всем категориям граждан. При уборке снега ребята параллельно могут сложить дрова, принести воды или сходить в магазин за продуктами", - сказали в обкоме.
Для приема заявок в областном комитете БРСМ по тел. (80222) 76-67-51, 76-64-49 работает горячая линия. Просьба о помощи передается территориальным подразделениям, которые ищут ближайшую бригаду волонтеров и направляют по адресу заявителя. В целом молодежь области в эти дни активно помогает дорожным и иным специализированным службам.
Жители Могилева также откликнулись на призыв горисполкома по оказанию помощи в уборке снега. К примеру, сотрудники аппарата управления внутренних дел Могилевского облисполкома в свой профессиональный праздник 4 марта убрали снег возле Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи. Проезды, пешеходные дорожки, ступеньки - все было расчищено от снега менее чем за час. Офицеры трудились дружно и плодотворно, а некоторые сотрудники пришли даже целыми семьями.-0-
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