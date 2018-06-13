13 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Красного Креста в Гродно будут дежурить на пляжах совместно с ОСВОД. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил региональный координатор по первой помощи и реагированию на ЧС Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Валерий Краевский.

Волонтеры отряда быстрого реагирования на ЧС в жаркую погоду выходят на дежурство на пляжи по озеру Юбилейному. Этот водоем - одно из самых популярных мест отдыха горожан.

"Точки соприкосновения с областной организаций ОСВОД нашли во время проведения для спасателей курсов по оказанию первой помощи. Было принято решение о совместных дежурствах. Первое состоялось в минувшие выходные. Наши волонтеры наблюдали за отдыхающими, информировали людей о правилах безопасного поведения на воде. Провели среди отдыхающих мастер-класс по оказанию первой помощи: тренинг вызвал неподдельный интерес", - отметил Валерий Краевский. Он подчеркнул, что такой опыт взаимодействия был признан успешным. Дежурства в жаркие дни продолжатся. К слову, вопрос подобного взаимодействия между Красным Крестом и ОСВОД прорабатывают и в Островецком районе.

Как рассказал председатель Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Виноградов, совместная профилактическая работа ведется со многими заинтересованными организациями. Проводятся встречи в коллективах, учебных заведениях, оздоровительных лагерях, а также занятия для детей на базе спасательных станций.

"В летний период регулярно проводим рейды. Рассказываем людям о необходимости соблюдения правил отдыха на воде, о том, что купаться стоит лишь в предназначенных для этого местах", - отметил Сергей Виноградов. Он подчеркнул, что в регионе с начала года предупреждены около 3 тыс. человек, почти 400 из них - дети. 20 человек спасены.

К сожалению, в Гродненской области с начала года вода унесла жизни 24 человек. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения, купались в не предназначенных для этого местах.-0-