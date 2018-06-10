Волонтеры международного фонда больничных клоунов проведут мастер-классы в Беларуси

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры международного благотворительного фонда Red Noses Clowndoctors International с благотворительной миссией прибудут в Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Представители международного благотворительного фонда будут в Беларуси до конца этого месяца и обучат волонтеров и сотрудников Белорусского общества Красного Креста, а также работников учреждений здравоохранения клоунотерапии. Тематические тренинги, семинары, мастер-классы, обмен опытом помогут грамотно и эффективно проводить социально-культурную реабилитацию детей в лечебных учреждениях методами арт-терапии, клоунотерапии, игротерапии. Кроме того, больничные клоуны встретятся с детьми, находящимися на лечении в стационарах медучреждений.

Так, в Гомеле 11 июня гости проведут воркшоп для волонтеров Красного Креста и участников театра клоунады и пантомимы "Без слов" в Центре инклюзивной культуры. Далее в течение недели они посетят областную детскую клиническую больницу, гематологическое отделение для детей в РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, городской социально-педагогический центр и центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Следующим областным центром, где продолжат свою работу волонтеры фонда Red Noses Clowndoctors International, станет Витебск. После этого больничные клоуны отправятся в Минск.-0-