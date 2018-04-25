Вопросы безопасности детей обсудят на Минском областном родительском собрании

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XI Минском областном родительском собрании "В центре внимания - дети!", которое пройдет 27 апреля, обсудят способы снижения риска травмирования и гибели детей, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования (МОИРО).

В этом году ставшее традиционным мероприятие будет проходить на крупных промышленных предприятиях и в хозяйствах АПК Минской области в формате открытого диалога с родителями. Специалисты расскажут, как снизить риск гибели и травмирования детей, какие признаки в поведении ребенка должны насторожить родителя, как помочь подростку в трудной ситуации, как с пользой организовать досуг.

Основными площадками для проведения собрания станут Смолевичский (мероприятие пройдет на базе ОАО "Смолевичи Бройлер"), Несвижский (СПК "Агрокомбинат Снов") и Солигорский районы (ОАО "Стройтрест №3 ордена Октябрьской Революции"). Выбор мест встречи связан с занятостью родителей и весенними полевыми работами. Это поможет организовать живой диалог практически без отрыва от производства.

Во время областного собрания на всех площадках будут оформлены тематические выставки для родителей по вопросам безопасности детей. Посетители собрания смогут получить памятки, флаеры, тематические буклеты, посмотреть видеоролики о сохранении жизни и здоровья несовершеннолетних.

Завершится областное родительское собрание, в котором примут участие более 3 тыс. человек, видеообращением детей Минской области к своим родителям.-0-