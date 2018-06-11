Вопросы изобретательства и рационализаторства рассмотрят на семинаре в Пинске 28-29 июня

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический семинар по вопросам изобретательства, рационализаторства и инженерно-технического творчества пройдет в Пинске на базе Полесского государственного университета 28-29 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.
В эти же дни в ПолесГУ пройдет биржа деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов", на которых будут представлены инновационные разработки и технологии для коммерциализации.
Основная цель мероприятий - обучение разработчиков научно-технической продукции современным методикам решения изобретательских и рационализаторских задач, а также повышение эффективности взаимодействия и налаживания взаимовыгодных экономических связей в регионах между научными, образовательными и производственными структурами.
Организатором семинара и биржи деловых контактов выступает Государственный комитет по науке и технологиям.-0-
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