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Вопросы изобретательства и рационализаторства рассмотрят на семинаре в Пинске 28-29 июня

Регионы 11.06.2018 | 09:21
Фото из архива
Фото из архива

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический семинар по вопросам изобретательства, рационализаторства и инженерно-технического творчества пройдет в Пинске на базе Полесского государственного университета 28-29 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

В эти же дни в ПолесГУ пройдет биржа деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов", на которых будут представлены инновационные разработки и технологии для коммерциализации.

Основная цель мероприятий - обучение разработчиков научно-технической продукции современным методикам решения изобретательских и рационализаторских задач, а также повышение эффективности взаимодействия и налаживания взаимовыгодных экономических связей в регионах между научными, образовательными и производственными структурами.

Организатором семинара и биржи деловых контактов выступает Государственный комитет по науке и технологиям.-0-

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Теги
ГКНТ, Пинск, семинар
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