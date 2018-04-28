Вопросы пенсионного обеспечения и ЖКХ поднимались на приеме первого зампреда КГК в Ивановском районе

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы пенсионного обеспечения и ЖКХ поднимались на приеме граждан первого заместителя председателя Комитета государственного контроля Ивана Романовича в Ивановском райисполкоме. Такая информация размещена на сайте КГК, сообщает БЕЛТА.

В частности, на прием обратилась жительница деревни Опадыще, которая пожаловалась на невозможность оформления пенсии по возрасту. Выяснилось, что у нее нет необходимого страхового стажа (составляет чуть более 14 лет при требуемом периоде обязательных страховых отчислений 16,5 года).

Житель агрогородка Бродница пожаловался, что с июля 2016 года не работает общественная баня. Как пояснили в райисполкоме, причина ее закрытия - убытки Ивановского ЖКХ от оказания услуг бань и низкая посещаемость. Кроме того, здание требует ремонта. С учетом многочисленных обращений в январе 2017 года было принято решение подвозить всех желающих из агрогородка Бродница в городскую баню транспортом КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" бесплатно. Однако в связи с невостребованностью этой услуги впоследствии было решено отказаться от подвоза. По этому вопросу поручено изучить целесообразность возобновления работы бани в агрогородке.

Граждане поднимали и другие проблемы, в том числе жилищные, дорожного хозяйства, транспортного обеспечения. Интересовали заявителей и вопросы вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. По всем обращениям Иван Романович дал конкретные поручения, часть из которых находится на контроле в Комитете госконтроля Брестской области. Также гражданам даны разъяснения по вопросам, не требующим дополнительного изучения.-0-