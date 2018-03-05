Восемь человек находятся в Волковысской больнице с клиническими проявлениями кори

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысской больнице с клиническими проявлениями кори находятся восемь человек, в том числе пять детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание "Гродненская правда".

Как сообщили в главном управлении здравоохранения облисполкома, под подозрением еще 25 человек, которые наблюдаются амбулаторно.

В Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья отметили, что первый случай подтвержденного лабораторно заболевания был выявлен у пятилетней девочки. Ее уже выписали из больницы. Девочка не была вакцинирована против кори, так как родители отказались от прививки. Среди тех, кто контактировал с ребенком, выявлены подозрения на корь еще у нескольких человек (не членов семьи).

В Волковыске проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинация членов семьи заболевших и людей, которые были с ними в контакте.

По последним данным, в Волковыске привиты 1030 человек. Открыт дополнительный прививочный пункт, который работает с 8.00 до 20.00.

Как сообщалось, по сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в Европе продолжается вспышка кори. С начала года по состоянию на 9 февраля зарегистрировано более 3 тыс. случаев кори в некоторых странах региона (Украина, Румыния, Италия, Великобритания, Греция, Германия, Латвия, Польша, Франция, Швеция). Неблагополучная ситуация складывается и в Сербии, где, по информации Института общественного здравоохранения, с начала октября 2017 по 6 февраля 2018 года зарегистрировано 1884 случая кори, из них пять закончились летальным исходом.-0-