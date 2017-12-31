Восемь молочно-товарных ферм планируется построить в Минской области в 2018 году

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь молочно-товарных ферм (МТФ) планируется построить в Минской области в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Также в планах на следующий год возведение 26 ферм по содержанию молодняка крупного рогатого скота и 59 животноводческих производственных помещений. Еще на трех МТФ предполагается произвести реконструкцию.

В сельскохозяйственных организациях Минской области в 2018 году планируется произвести продукции на выращивание скота и птицы больше на 2,1% по отношению к оценке 2017 года - 468,5 тыс. т, в том числе крупного рогатого скота - больше на 2,4% (147 тыс. т), свиней - на 3,6% (105,9 тыс. т), птицы - на 1,3% (215,7 тыс. т). В то же время ставится задача сохранить производство яиц на уровне 2017 года - 982,3 млн штук, а также увеличить производство молока на 5% (более 1,83 млн т).

В отрасли растениеводства предполагается получить зерновых и зернобобовых больше на 6,7%, чем в 2017 году (свыше 2,03 млн т). Прирост производства льноволокна прогнозируется на 2,9%, а объем выращивания овощей останется на том же уровне (73,4 тыс. т).

Как ожидается, в 2018 году темп роста производства валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к оценке 2017 года в сельскохозяйственных организациях Минской области составит 103,1%.

По последним данным, за январь-ноябрь 2017 года в хозяйствах всех категорий центрального региона производство продукции в текущих ценах составило Br4,1 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 3,9%.-0-