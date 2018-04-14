Воспитанникам детсада в Вишневке потребовалась помощь медиков после возможного отравления

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанникам детсада агрогородка Вишневка Минского района потребовалась помощь медиков после возможного отравления, сообщает корреспондент БЕЛТА.
О том, что в детском саду дети почувствовали себя плохо после обеда, стало известно накануне. Некоторые из них были госпитализированы в инфекционную больницу.
Как проинформировали в пресс-службе Минздрава, всего к медикам обратились восемь человек. С предварительным инфекционным диагнозом было пять воспитанников детского сада. "У двоих из них вчера вечером с учетом общеклинических анализов, объективного статуса диагноз был изменен на неинфекционный. То есть с инфекционным диагнозом - острый гастроэнтерит - из обратившихся осталось три человека", - сказали в пресс-службе.
Один ребенок сейчас находится в инфекционной больнице, его состояние удовлетворительное. Еще двое деток на амбулаторном лечении, их состояние также удовлетворительное.
"Ситуация спокойная. Новых обращений со вчерашнего дня не зарегистрировано", - добавили в пресс-службе.
Санитарные службы выясняют, что стало причиной недомогания воспитанников.-0-
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