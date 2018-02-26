Воспитанники детдома и красавицы-студентки пройдут квест в центре безопасности МЧС Витебска

26 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Благотворительная акция для воспитанников детского дома с участием девушек, претендующих на звание "Королева Весна-2018", пройдет сегодня в Витебске. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Дети 10-12 лет вместе с конкурсантками весело и полезно проведут время в центре безопасности Витебского областного управления МЧС. Сотрудники центра проведут с гостями специальный квест, пройдя который участники получат навыки спасателя. После приключений девушки угостят воспитанников детского дома чаем с домашней выпечкой. При этом вкусности для теплого застолья конкурсантки готовили сами.

Эта акция - одно из мероприятий подготовки к областному финальному шоу "Королева Весна - 2018", которое состоится 22 марта. Запланированы также профессиональная фотосессия, аренный лазертаг и участие в передаче "Вечерний Витебск" на областном телевидении.

В нынешнем региональном этапе конкурса участвуют 11 представительниц пяти вузов области (пятеро из Витебского государственного технологического университета, по двое из Витебского госуниверситета имени Машерова и академии ветеринарной медицины, по одной из Полоцкого госуниверситета и филиала международного университета "МИТСО").

Организаторы регионального конкурса "Королева весна - 2018" - Витебский областной комитет ОО "БРСМ" и Витебский государственный технологический университет. -0-