Воспитанников Улуковской школы-интерната приглашают в "Рождественское путешествие"

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ и БРПО пригласят сегодня в сказочное путешествие 120 воспитанников Улуковской вспомогательной школы-интерната во время областного этапа благотворительной акции "Чудеса на Рождество", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко.

На праздничном мероприятии ребята отправятся в "Рождественское путешествие". Их ожидают увлекательный спектакль, игровая программа, мастер-классы, сюрпризы и, конечно же, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Ребятам вручат сладкие подарки, канцелярские принадлежности, игрушки от волонтеров движения "Доброе Сердце" ОО "БРСМ" и жителей региона, принявших участие в благотворительной акции, которая проходила в торговых центрах и во время массовых мероприятий. Приятным сюрпризом для воспитанников школы-интерната станут игрушечные зубрята, подготовленные пионерами всей области, а также пригласительные на утренник от областного драматического театра.

"В Гомельской области во время акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество", которая стартовала в Беларуси 5 декабря и завершится 20 января, уже прошло около 100 мероприятий. Поздравления и подарки получили более 800 детей - воспитанников детских домов, школ-интернатов, приютов, детей-сирот, детей-инвалидов, ребят, находящихся в реабилитационных центрах, больницах. Атмосферу сказки помогают создавать около 1200 волонтеров региона", - рассказал Артем Карпенко.

Активисты продолжают сбор средств для реконструкции Гомельской областной детской клинической больницы. "Сертификат на собранную сумму будет вручен в канун старого Нового года, а дети, которые вынуждены праздники провести в лечебном учреждении, получат подарки и поздравления от пионеров и членов союза молодежи", - подчеркнул председатель областной пионерской организации.

Новогодние мероприятия и акции БРСМ и БРПО также включены в копилку добрых дел республиканской акции "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси с 11 декабря по 10 января.-0-