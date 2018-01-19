Восстановление понтонного моста через Припять в нынешних погодных условиях нецелесообразно - эксперт

19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При нынешних погодных условиях - прохождении по Припяти шуги и ледоходе - восстановление понтонного моста является нецелесообразным. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА озвучил генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов.

Как сообщалось, из-за резких изменений погодных условий 14 января было повреждено крепление понтонного моста. Он заменяет стационарный автомобильный мост через Припять в Житковичском районе, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина.

По словам Игоря Матвецова, понтонный мост можно будет восстановить, как только нормализуются погодные условия и пройдет шуга. "Попытки наладить понтонную переправу были и сегодня, однако мост очень быстро сносит. Необходимо дождаться чистой воды, когда завершится ледоход", - отметил собеседник.

До разрешения ситуации спасателями на катерах осуществляется перевозка людей с одного берега на другой. Посредством FM-перехвата население ближайших районов оповещено о временном прекращении работы понтонной переправы. Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через г. Житковичи (М10) - г. Калинковичи (Р131) - г. Мозырь (Р36) - г.п. Лельчицы (Р128) - г. Туров и через г. Житковичи (М10) - г. Пинск (Р6) - г. Столин (Р88) - г.п. Давид-Городок - г. Туров. Соответствующими службами установлены информационные знаки, организовано оборудование и установка временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта. Кроме того, на берегах реки оборудованы пункты обогрева: со стороны Турова спасателями установлена палатка, на противоположном берегу - металлический вагончик, а также соответствующие указатели расположения пунктов обогрева.-0-