Восстановлено теплоснабжение в Минске в районе железнодорожного вокзала

Во время устранения авария. Фото РУП "Минскэнерго"

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплоснабжение, отключенное из-за повреждения в тепловой распределительной сети в Минске в районе железнодорожного вокзала, восстановлено. Информация об этом размещена на страничке "Вконтакте" РУП "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.

"7 февраля в 3:30 всем ранее отключенным потребителям (в районе Михайловского сквера) в связи с повреждением трубопровода диаметром 426 мм, 1994 года постройки, силами персонала филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" восстановлено теплоснабжение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 февраля теплоснабжение было временно отключено в центре Минска из-за аварии на теплосетях.-0-