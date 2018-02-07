Восстановлено теплоснабжение в Минске в районе железнодорожного вокзала

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплоснабжение, отключенное из-за повреждения в тепловой распределительной сети в Минске в районе железнодорожного вокзала, восстановлено. Информация об этом размещена на страничке "Вконтакте" РУП "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.
"7 февраля в 3:30 всем ранее отключенным потребителям (в районе Михайловского сквера) в связи с повреждением трубопровода диаметром 426 мм, 1994 года постройки, силами персонала филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" восстановлено теплоснабжение", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 6 февраля теплоснабжение было временно отключено в центре Минска из-за аварии на теплосетях.-0-
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