27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле стелы "Минск - город-герой" 3 июля будут дежурить 36 бригад скорой помощи. Об этом сообщил сегодня журналистам главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, главврач городской станции скорой медицинской помощи Минска Александр Жинко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Служба скорой помощи и здравоохранение города в целом готовы к работе в дни праздника. Основное мероприятие пройдет 3 июля. Утром около стелы будут дежурить 36 бригад скорой помощи (22 основные, 14 резервных), вечером - 32 бригады (18 основных, 14 резервных)", - сказал Александр Жинко.

На текущей неделе столичная служба скорой помощи пополнилась десятью новыми автомобилями. "Запланировано приобретение еще 30 машин. Это автомобили на базе "Рено". Кроме этого, приобретаем новое оборудование. Это происходит и в рамках подготовки к II Европейским играм", - отметил главврач.

"В местах массовых мероприятий будут развернуты временные медицинские пункты. Медики организуют сопровождение ветеранов к праздничным местам и обратно. В стационарах выделены дополнительные койки, 400 из них хирургического профиля. В больницах будут дополнительно дежурить хирурги и анестезиологи", - добавил Александр Жинко.-0-