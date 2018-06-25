Возможность сделать МКАД платной для грузовиков обсуждают в Минске

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обсуждается возможность сделать МКАД платной для грузового транспорта. Об этом сообщил начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

Дмитрий Навой отметил, что проект управления грузовым движением в Минске совершенно новый и он будет рассматриваться в ближайшее время на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Мингорисполкоме. "У нас есть проблема с точки зрения не только безопасности, но и управления трафиком грузовиков: как не допустить, чтобы они ехали через центральную часть города, утяжеляли трафик, ведь это может привести, с одной стороны, к заторам, а с другой - к авариям. Компания Kapsch, которая делала BelToll, выступила с инициативой сделать МКАД платной для грузового транспорта", - сказал Дмитрий Навой. Он добавил, что за проезд по МКАД в предложении предусматривается один тариф, а за въезд в город - выше.

"Центральная же часть города для грузовиков будет закрыта, кроме тех, кто имеет специальное разрешение. Планируется использовать черные и белые списки, коммунальный транспорт не будет платить, - отметил Дмитрий Навой. - Город начинает двигаться в том направлении, когда грузовым движением начнут управлять, соответственно, и логистика грузового транспорта поменяется. Возможно, разгрузка будет по ночам, использоваться будут другие дороги".

Предполагается, что город не будет вкладывать средства, а все будет делаться за счет инвестора. Технология отличается от BelToll, планируется использование распознавания номеров.-0-

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