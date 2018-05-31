Впервые женщины-военнослужащие пройдут в параде войск в честь Дня Независимости

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые женщины-военнослужащие примут участие в параде войск в честь Дня Независимости в Минске, сообщил сегодня журналистам начальник штаба - первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

На строевом плацу Минской военной комендатуры продолжается подготовка личного состава войск Минского гарнизона к параду, который традиционно состоится 3 июля у обелиска "Минск - город-герой". Всего в составе 18 пеших парадных расчетов примут участие примерно 3,2 тыс. военнослужащих. "В данный момент личный состав уже достиг определенных успехов в слаженности парадных расчетов. Одной из новинок нынешнего парада войск будет то, что по проспекту Машерова впервые пройдут сводные парадные расчеты, состоящие из женщин-военнослужащих и учащихся специализированных лицеев и кадетских классов", - сказал Сергей Иванов.

В женский парадный расчет входят 175 женщин. По словам Сергея Иванова, их отбирали по определенным критериям: возрасту, внешним данным и успешной службе - из наиболее подготовленных объединений, соединений воинских частей и организаций. Это Военная академия Беларуси, 72-й гвардейский объединенный учебный центр, ВВС, войска ПВО и связи.

"Это очень волнующе и почетно - участвовать в параде к Дню Независимости. Тем более потому, что к нам будет приковано особое внимание, раз участвуем впервые, - призналась капитан Марина Каспер, психолог 56-го отдельного полка связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. - Строевая подготовка является одной из обязательных составляющих службы, но, конечно, подготовка к параду более интенсивная. Мы занимаемся уже больше недели. Самое главное здесь - слаженность, потому что девушек много. И чувство плеча товарища".

Форму девушкам предоставят единого образца, но каждой ее подгонят индивидуально. Словом, зрелище должно быть красивым.

Ответственно готовятся и кадеты. "Я узнал, что буду участвовать в параде, еще зимой. Был выбран со своими 6 товарищами, - рассказал старший кадет Витебского кадетского училища Александр Преображенский. - С тех пор усиленно занимался и готовился морально. Это очень почетно и престижно, тем более в такой светлый праздник. А также это прекрасная возможность отстаивать честь своего училища, проявить себя как настоящий военный".

В параде также примут участие воспитанники Минского суворовского военного училища, военнослужащие Военной академии, военно-технического факультета БНТУ, 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, 11-й отдельной механизированной бригады, Государственного пограничного комитета, внутренних войск МВД, МЧС, сводной роты почетного караула, а также сводный оркестр Вооруженных Сил.

Планируется участие в параде военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Прохождение строя занимает от 8 до 10 минут, общая протяженность до полутора километров, - добавил Сергей Иванов. - Благодаря тому, что тренировки проходят 3-4 раза в неделю, удается добиться идеальной строевой выучки и слаженности. Личный состав роты почетного караула также готовит новое выступление, которое, несомненно, удивит жителей и гостей столицы".

Генеральные репетиции запланированы на 23 и 28 июня на месте проведения парада по проспекту. Они начинаются в 22.00.-0-