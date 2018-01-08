Вредного воздействия на атмосферный воздух в районе Светлогорского ЦКК не выявлено - "Беллесбумпром"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вредного воздействия на атмосферный воздух загрязняющих веществ в районе ОАО "Светлогорский ЦКК" не выявлено, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Там отметили, что газы с неприятным запахом, на которые жаловались местные жители, не вредят здоровью. Их возникновение было связано с настройкой оборудования, в том числе очистных систем. В течение января все процессы наладки и настройки будут завершены. Образующиеся при производстве целлюлозы газы на специальном оборудовании будут разделяться на жидкость и газ. Полученный газ будет сжигаться в содорегенерационном котле, а жидкость - использоваться в технологическом процессе промывки целлюлозы.

Заборы воздуха для контроля осуществляются каждые четыре часа. В случае если полученные в результате исследования показатели превысят предусмотренные в проектной документации отметки, будут предприняты меры, обеспечивающие достижение показателей, согласованных заключением государственной экологической экспертизы от 11 января 2017 года №4.

Соблюдение экологических требований при проведении пробного производства на заводе сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" находится под строгим контролем руководства предприятия и соответствующих служб. Для ОАО с учетом производства сульфатной беленой целлюлозы по результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и результатам акустического расчета предусматривается установление расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), в границах которой отсутствуют объекты, запрещенные законодательством к размещению в СЗЗ. Проект санитарно-защитной зоны разработан РУП "Белпромпроект" и согласован со Светлогорским зональным центром гигиены и эпидемиологии.

В проектной документации выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ на производстве ОАО "Светлогорский ЦКК". Согласно полученным данным, расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные критерии качества атмосферного воздуха на границе и за границей расчетной санитарно-защитной зоны, а также на границе усадебной жилой застройки населенного пункта Якимова Слобода и находятся в пределах 0,01-0,91 долей от максимальной разовой предельной допустимой концентрации (ПДК).

Основные источники образования и поступления в атмосферный воздух загрязняющих веществ на данном объекте - содорегенерационный котел, корьевой котел-утилизатор, известерегенерационная печь. С целью снижения вредного воздействия на атмосферный воздух загрязняющих веществ проектными решениями предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий. Содорегенерационный котел оборудован электрофильтром с эффективностью очистки 99,85%, дымовые газы из корьевого котла-утилизатора проходят через циклон-сепаратор А и циклон-сепаратор В, а затем направляются на электрофильтр. Общая эффективность многоступенчатой очистки - 99,7% по твердым частицам (концентрация на выходе не более 50 мг/куб.м). Дымовые газы из известерегенерационной печи проходят через циклон-сепаратор, затем направляются на электрофильтр. Общая эффективность многоступенчатой очистки - 99,88% по твердым частицам (концентрация на выходе не более 50 мг/куб.м). После очистки дымовые газы от содорегенерационного котла и корьевого котла-утилизатора поступают в одну дымовую трубу с диаметром устья 4 м и высотой 120 м.-0-