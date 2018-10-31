Временная экспозиция памяти Минского гетто откроется в Музее истории ВОВ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Памяти Минского гетто", приуроченная к 75-летию его уничтожения, откроется 2 ноября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом научно-исследовательской работы музея Наталья Яцкевич.

Минское гетто - одно из крупнейших на оккупированной территории Советского Союза. "Материалы раскрывают преступления фашистских оккупантов против еврейского населения Беларуси, которые квалифицируются как геноцид целого народа. Экспозицию откроют фотографии и предметы, отображающие довоенную жизнь евреев в белорусских городах и местечках. Основной материал расскажет об истории создания Минского гетто, тяжелых условиях существования в нем людей, рабском труде и в конечном итоге уничтожении евреев во время массовых погромов. Также будет представлен материал о трагедии еврейского населения других городов Беларуси", - отметила Наталья Яцкевич.

По ее словам, отдельная глава экспозиции посвящена праведникам народов мира - белорусам, которые оказывали бескорыстную помощь, спасая евреев, в первую очередь детей. "Очень многие еврейские дети были спасены жителями Беларуси. Их принимали в свои семьи, как родных, скрывали, давали свои фамилии, рискуя собственной жизнью и жизнью своих близких. На сегодняшний день около 900 граждан Беларуси признаны праведниками мира", - рассказала заведующая отделом.

В основе построения экспозиции - коллекционный метод показа. "Базовым материалом являются документы, фотографии и объемные предметы из фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Кроме того, важной логической и эмоциональной составляющей являются художественные работы белорусских мастеров Лазаря Рана, Льва Лейтмана, Ибрагима Гембицкого и других. Заключительная часть экспозиции посвящена увековечению памяти жертв Холокоста в Беларуси", - добавила Наталья Яцкевич.

Она подчеркнула, что этот выставочный проект создан вместе с организациями-партнерами музея. "В частности, активное участие в создании экспозиции принял Институт истории Национальной академии наук, который передал для экспонирования коллекцию предметов, недавно обнаруженных на месте массовых расстрелов в урочище Благовщина, а Историческая мастерская им. Леонида Левина - фотодокументальный и видеоматериал о Минском гетто и депортации европейских евреев в Минск. Подлинные предметы, рассказывающие о довоенной жизни евреев Беларуси и Минском гетто, предоставил Музей истории и культуры евреев Беларуси. Главная задача нашего проекта - донести правду о событиях Великой Отечественной войны, прежде всего до молодежи, чтобы белорусы знали об этом и помнили", - сказала она.-0-