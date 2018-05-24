Временную работу в Минске предложат не менее 20 тыс. школьников и студентов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2018 году планируется трудоустроить не менее 20 тыс. школьников и студентов, сообщил начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан на заседании мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.
Содействие реализации права молодежи на труд - один из приоритетов государственной молодежной политики. За последние годы выстроена система организации работы в сфере занятости молодежи, определены основные направления. В их числе формирование студотрядов и лагерей труда и отдыха, индивидуальное трудоустройство, профориентационные мероприятия.
Особое внимание уделяется созданию рабочих мест для юношей и девушек в возрасте 14-16 лет, на эти цели направляются средства государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения. С 2014 года объем финансирования мероприятий возрос в шесть раз. Школьникам и учащимся предлагается работа на 194 объектах, в числе которых 170 учреждений общего среднего образования, восемь учреждений дополнительного образования, девять профтехучилищ и лицеев, семь организаций коммунальной формы собственности. Уровень оплаты труда по предлагаемым вакансиям составляет от Br305 до Br410.
Ребята будут задействованы в уборке и озеленении городских территорий, ремонте школьной мебели, изготовлении швейных изделий, сувениров и др. Всего до конца года по программе содействия занятости молодежи планируется трудоустроить около 4 тыс. человек.
Также формируется и постоянно обновляется перечень организаций, которые предлагают индивидуальное трудоустройство. В основном требуются официанты, продавцы, менеджеры по продажам. Рабочие места предоставят учреждения образования, организации ЖКХ, зеленого хозяйства, общественного питания и торговли. Летом будет открыто около 100 лагерей труда и отдыха для старшеклассников.
В период каникул пройдут дни открытых дверей в учреждениях профессионально-технического и среднего образования, для школьников запланированы экскурсии на промышленные предприятия, мастер-классы по профессиям. Предусмотрена работа 42 ученических бригад, волонтерских отрядов.-0-
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