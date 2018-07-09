Время выпуска товаров на Минской региональной таможне в январе-мае сократилось в 2,4 раза

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время выпуска товаров на Минской региональной таможне (МРТ) в январе-мае сократилось в среднем в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом шла речь во время заседания общественно-консультативного совета при МРТ, которое состоялось на территории ГУ "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" при содействии управляющей компании ЗАО "Чайна Мерчантс СиэйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания", сообщили БЕЛТА в таможне.

Руководство Минской региональной таможни встретилось с представителями крупнейших предприятий и организаций Минской области, членами Ассоциации таможенных представителей и советов по развитию предпринимательства. Начальник Минской региональной таможни Александр Валиев рассказал участникам заседания о состоянии дел в таможенном администрировании, о технологических и технических изменениях, об оперативности совершения таможенных операций. За пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го время выпуска товаров сократилось в среднем в 2,4 раза. На сегодня доля деклараций на товары, время выпуска по которым менее двух часов, составляет около 65%, менее четырех часов - 79%. Среднее количество деклараций на товары, оформленных одним сотрудником Минской региональной таможни в 2017 году, в 10 раз превышает количество деклараций, оформленных в среднем одним сотрудником Федеральной таможенной службы России.

Таможня призвала бизнес также принять меры по скорейшему отказу от бумажного документооборота. Более двух лет назад в МРТ была впервые реализована возможность представления дополнительно запрашиваемых документов и сведений посредством внешних электронных ящиков пунктов таможенного оформления.

Одним из актуальных для бизнеса вопросов является представление таможне сертификатов соответствия. В настоящее время проходит согласование проект соглашения об информационном взаимодействии с Государственным комитетом по стандартизации Беларуси, которым будет установлен порядок обмена электронной информацией о выданных документах, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям. Когда механизм заработает, таможня будет получать данные сведения из Госстандарта в режиме реального времени.

Бизнесмены также подняли вопрос о контроле таможенной стоимости товаров. "В 68% случаев мы признаем обоснованной заявленную импортером таможенную стоимость и соглашаемся с ней. В остальных случаях стоимость корректируется, так как товар стоит подозрительно дешево по сравнению с аналогами на рынке либо он в принципе не может столько стоить в условиях свободной конкуренции. Например, при ввозе пластмассовой тары по цене в 1,5 раза ниже стоимости первичных полимеров, из которых она изготовлена", - отметил Александр Валиев. При контроле таможенной стоимости товаров используется имеющаяся в распоряжении таможенного органа информация, в максимально возможной степени сопоставимая со сведениями о ввозимых товарах, включая их физические характеристики, качество и репутацию, условия и обстоятельства сделки.

Общественно-консультативный совет (ОКС) функционирует при Минской региональной таможне с августа 2012 года.-0-