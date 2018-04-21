ВРП Брестской области в январе-марте увеличился на 4,4%

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Брестской области в январе-марте текущего года увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель облисполкома Анатолий Лис.

"Считаю, что в целом в первом квартале мы сработали неплохо. Если говорить о ВРП, то в январе-марте он сложился на уровне 104,4%. Это неплохой показатель, так как в прошлом году у нас был довольно высокий уровень. Основные секторы экономики тоже работают хорошо. Радует, что мы увеличиваем экспорт, появляются новые рынки сбыта. Взять хотя бы Китай. Выходим туда с молочной и мясной продукцией. Представители КНР побывали на Барановичской птицефабрике "Дружба", подписаны договоры на поставку птицы", - сказал Анатолий Лис.

В частности, объем экспорта в январе-феврале составил $205 млн. Предприятия Брестской области открыли два новых рынка сбыта - Кувейт и Пакистан. Отмечается рост поставок в страны Евросоюза. Так, экспорт в Румынию вырос в восемь раз, в Италию - в 3,3, более чем в два раза - в Швецию, Эстонию, Австрию, Польшу, Латвию. Еще одним приоритетным направлением для региона является сотрудничество с Китаем. За первые два месяца текущего года в Поднебесную отгружено товаров с брестской маркой на сумму $1,8 млн. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Экспорт услуг по области в январе-феврале составил более $75 млн (при темпе роста 147%), положительное сальдо достигло $60,1 млн.-0-