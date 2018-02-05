ВРП Минска в 2017 году увеличился на 3%

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Минска в 2017 году увеличился на 3% до Br28,3 млрд, сообщили БЕЛТА в комитете экономики Мингорисполкома.

На белорусскую столицу приходится 26,9% валового внутреннего продукта Беларуси. Главным источником роста экономики стала промышленность, индекс промышленного производства составил 108,5%, показывая ежемесячный рост в течение года.

На предприятиях города освоен выпуск новой продукции. Так, в ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" завершен инновационный проект по созданию электробуса, произведено свыше 20 единиц техники и семь зарядных станций. На базе РУП "Белмедпрепараты" начата работа по созданию опытно-промышленного производства пероральных противоопухолевых лекарственных средств для применения в онкологии, гематологии, трансплантологии. Расширило ассортимент лекарственных средств, которые ранее в республике не производились, ООО "Фармтехнология".

Дальнейшее развитие получил Минский городской технопарк, где обеспечены необходимые условия для ведения бизнеса в области прикладных оптико-электронных и лазерных технологий, систем защиты информации, авиастроения и навигации, химико-биологических, фармакологических и нанотехнологий и др.

Обеспечена положительная динамика внешнеэкономической деятельности, наибольший темп роста экспорта сложился по транспортным и компьютерным услугам. Для расширения международного сотрудничества проведены Дни Минска в Белграде, Омске, Москве, Дни Будапешта в Минске. КУП "Минсквнешторгинвест" провело за рубежом 11 выставок-ярмарок белорусских товаров, из них шесть в Москве, по две в Вильнюсе и Таллине, одну в Нижнем Новгороде.-0-