Все на семейный фестиваль "Облака молока"!

27 июля все дороги ведут активных и веселых в солнечный город Брест! Здесь в парке Мира (ул.Ленинградская) с 12:00 до 23:00 пройдет грандиозный семейный фестиваль "Облака молока"!

Фееричный праздник молока от компании "Савушкин продукт" при поддержке Брестского городского исполнительного комитета в третий раз соберет несколько тысяч друзей, чтобы окунуться в увлекательнейший мир молочного волшебства! Здесь будет множество фестивальных площадок с развлечениями для взрослых и детей на любой вкус: десятки ярких оригинальных фотозон, мастер-классы по старинным танцам, дискотека для детей и квест для всей семьи, смузи-бар и скейт-площадка… Вечером гостей праздника ждет гала-концерт с участием группы "Тяни-Толкай". А яркую точку праздника поставит грандиозный фейерверк!