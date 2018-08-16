Все остановки в черте 1-го кольца в Минске оборудуют электронными табло к II Европейским играм

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все остановки общественного транспорта в границах 1-го транспортного кольца в Минске оборудуют электронными табло к II Европейским играм, сообщил сегодня на пресс-конференции директор учреждения "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Шкуратов отметил, что в городе реализуется план мероприятий по повышению качества обслуживания пассажиров. Он выполняется с опережением графика. Установлено свыше 270 мониторов, на которых отображается оперативная информация о работе транспорта. "Наша задача к Европейским играм в черте 1-го кольца все остановки оборудовать информационными табло", - сказал директор ГУ "Столичный транспорт и связь".

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