Все школы Минска с сентября перейдут на нормативное финансирование

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками проекта по апробации нормативного финансирования с сентября 2018 года станут все школы Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома по итогам коллегии комитета.

С 2020 года к проекту присоединятся и учреждения дошкольного образования. "Объем средств на функционирование учреждений будет зависеть от величины норматива и количества учащихся. А в этой связи экономические вопросы четко переплетаются с вопросами качества образования и создания безопасных условий. Ведь именно эти критерии являются определяющими для родителей при ответе на вопрос: куда пойти учиться", - отметили в комитете.

Как сообщалось ранее, в Беларуси в 2018 году расширится география пилотного проекта по апробации нормативного финансирования школ (принцип "деньги следуют за учеником" - средства из бюджета выделяются в зависимости от количества обучающихся). Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2017 года №1009. В данный проект дополнительно включены учреждения общего среднего образования в Жабинковском районе Брестской области и Минске. Всего в текущем году в эксперименте будут участвовать 857 учреждений общего среднего образования и 471 тыс. учеников (в 2017 году было 642 учреждения и 292,1 тыс. учеников).

Постановление принято для совершенствования бюджетного финансирования в области образования и условий оплаты труда педагогических работников.-0-