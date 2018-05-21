Все стационары и стоматологии Минска перейдут на электронный рецепт до 1 июля

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стационары, диспансеры и стоматологические поликлиники Минска подключат к системе "Электронный рецепт" до 1 июля, сообщил сегодня председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

На первом этапе к системе подключились все взрослые и детские поликлиники столицы. Технология электронного рецепта - один из первых шагов создания информационной платформы электронного здравоохранения в стране. Пилотный проект по отработке технологии запущен в Беларуси во второй половине 2015 года.

Электронный рецепт - это пластиковая карточка со штрих-кодом, в котором зашифрованы фамилия, имя, отчество пациента, другие персональные данные и информация о выписанных лекарствах. Карта является собственностью поликлиники и передается пациенту бесплатно при предъявлении паспорта. При утере она заменяется на другую. В аптеке, отсканировав штрих-код на карте, увидят весь перечень необходимых лекарств.

Внедрение электронного здравоохранения и системы поддержки клинических решений предусмотрено проектом "Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь", который финансируется за счет займа Всемирного банка. В Минске, по данным на начало года, выписано более 4,2 млн электронных рецептов.-0-