Всемирно известный акушер-гинеколог проведет в Минске семинар на тему здоровой беременности

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известный хирург и акушер-гинеколог Мишель Оден проведет в Минске 26 апреля семинар на тему здоровой беременности, сообщили БЕЛТА организаторы проекта.

Стать участником встречи могут все желающие. Семинар-тренинг ориентирован на беременных женщин, тех, кто планирует стать родителями, семейные пары, специалистов в области перинатальной медицины, семейных психологов, преподавателей и студентов медицинских вузов.

Мишель Оден, посвятивший медицине 50 лет, расскажет, как подготовиться к беременности и родам, когда операция кесарева сечения действительно необходима, а когда ее можно избежать. В центре внимания будут здоровье новорожденного, роль отца в беременности и родах, новейшие результаты исследований в области физиологии родов и др. Цель встречи - познакомить настоящих и будущих матерей, родителей Беларуси с прогрессивным взглядом на зачатие, беременность, роды. Дополнительно будет организована онлайн-трансляция.

Во время своего пребывания Мишель Оден также выступит перед специалистами системы здравоохранения на ІІ Международном междисциплинарном конгрессе "Проблемы репродукции. Инновационные технологии в репродуктивной медицине".

К приезду известного специалиста на сайте проекта организовано народное голосование за лучшие, по мнению белорусских матерей, роддома, а также врачей и акушеров, которые в них работают. По отзывам женщин будут выбраны три лучших роддома Минска. А девять медицинских сотрудников из этих учреждений здравоохранения получат приглашения на встречу с Мишелем Оденом. Голосование продлится до 15 апреля.-0-