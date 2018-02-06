6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча с известными врачами в области неврологии и кардиологии пройдет 8 февраля в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Открытые встречи с врачами пройдут во всех регионах страны. Это будут своего рода "народные" пресс-конференции, на которых все посетители смогут задать вопросы врачам, узнать исчерпывающую информацию о причинах инсульта, методах диагностики и профилактики, получить врачебную консультацию и персональные рекомендации. Ближайшая встреча состоится 8 февраля в Гродно. Встретиться с врачами, измерить давление и узнать свои показатели можно будет в Гродненской центральной городской поликлинике по адресу ул. Транспортная, 3 с 12.00, а также в крупнейших торговых центрах города.

Мероприятие - часть социального проекта "В одном измерении". "В октябре 2017 года мы начали этот большой социальный проект, цель которого - бороться с проблемой инсультов и инфарктов", - сказала анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, руководитель портала "Здоровые люди" Ольга Светлицкая. Первым этапом стали видеоролики с участием известных людей, которые поделились своими сокровенными историями, связанными с этими заболеваниями. Следующий этап - выездные мероприятия с участием профильных врачей. Акцент сделан на регионах, где у людей не такие широкие возможности для доступа к самой новой и достоверной информации.

Во время встреч будут организованы тестовые зоны тонометров нового поколения, которые оборудованы технологией AFIB. Осенью 2017 года эти приборы для измерения давления появились в Беларуси. Технология способна выявлять мерцательную аритмию - причину инсультов с самыми тяжелыми последствиями. Принцип работы технологии AFIB прост. Она не требует каких-то особых действий. Если у человека наблюдаются признаки мерцательной аритмии, тонометр оповестит об этом.

Проект "В одном измерении" проходит при поддержке Министерства здравоохранения в ходе реализации государственно-частного партнерства. Инициирован он национальным порталом "Здоровые люди" и компанией Microlife.

В мире каждую шестую секунду один человек умирает от инсульта. В Беларуси проживают 2 млн человек, которые находятся в зоне риска. Медики все чаще говорят о том, что болезнь молодеет. Жертвами инсульта становятся как пожилые, так и молодые люди, которые не следят за своим здоровьем и пренебрегают простыми правилами профилактики - регулярными наблюдениями у врачей и измерением артериального давления.-0-