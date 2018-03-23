Второе отделение для инвалидов открылось в центре соцобслуживания Пинска

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В территориальном центре социального обслуживания населения Пинска открылось второе отделение дневного пребывания инвалидов, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор ТЦСОН Жанна Гакало.

Новое подразделение рассчитано на 20 человек и предназначено для инвалидов I-II группы в возрасте от 16 лет с тяжелыми множественными нарушениями. Возможность временного пребывания в дневном отделении предоставляется на безвозмездной основе по медицинским показаниям. Преимущественным правом пользуются выпускники центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, отделения вспомогательных школ, инвалиды на надомном обучении.

Отделение создано с целью оказания людям с инвалидностью социально-реабилитационных услуг, вовлечения их в различные формы общественной жизни. Здесь организованы кружки по интересам: оздоровительной физкультуры, творчества, развития познавательных способностей, создан клуб общения "Мы вместе". Подопечным обеспечен беспрепятственный доступ в здание. Социальное такси бесплатно доставляет их в отделение и обратно.

В городском территориальном центре соцобслуживания населения функционируют 8 структурных подразделений, в том числе социальной адаптации и реабилитации, сопровождаемого проживания, дневного пребывания для граждан пожилого возраста, социальной помощи на дому и другие. Всего на учете в ТЦСОН Пинска состоят 32,7 тыс. человек, среди них 1,6 тыс. одиноких пожилых граждан, 7,8 тыс. одиноко проживающих, 177 молодых инвалидов в возрасте от 18 до 31 года.-0-

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