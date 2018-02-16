Вторую очередь ПК "Одно окно" в Мингорисполкоме планируется внедрить до конца месяца

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторую очередь программного комплекса "Одно окно" в Мингорисполкоме планируется внедрить до конца февраля. Работа с населением в свете требований Директивы №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения" от 27 декабря 2006 г. рассматривалась сегодня на заседании мэрии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Программный комплекс "Одно окно" разработан с целью совершенствования процессов автоматизации обмена информацией между государственными органами и иными организациями при реализации подпрограммы "Электронное правительство" Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. Ожидается, что в марте ПК будет установлен в районных администрациях и главном управлении юстиции Мингорисполкома, до конца года - в комитете по труду, занятости и социальной защите и филиале "Единый расчетно-справочный центр Минска" Центра информационных технологий Мингорисполкома.

Внедрение в постоянную эксплуатацию второй очереди ПК направлено на снижение как материальных, так и временных затрат на обработку документов, отчетных данных и, как следствие, на повышение уровня обслуживания населения. ПК будет использоваться для приема в письменной или устной форме заявлений граждан, осуществления административных процедур в электронной форме через Единый портал электронных услуг. Уникальный идентификатор будет выдаваться в службах "Одно окно" при предоставлении паспорта.

Всего в 2017 году в службы "Одно окно" поступило свыше 318,9 тыс. заявлений, специалистами направлено почти 110 тыс. запросов для получения информации. Единый перечень административных процедур, по которым служба принимает документы, увеличился с 130 до 149. Наиболее востребованы у минчан процедуры, относящиеся к компетенции органов труда и социальной защиты, а также в сфере предпринимательства. Отмечается рост обращений по вопросам архитектуры и строительства, отделов ЗАГС.

По 12 административным процедурам жители могут обратиться в "Одно окно", подав лишь заявление в электронном виде. В 2017 году такой возможностью воспользовались более 1,4 тыс. заявителей, в 2016-м - 990.-0-