Вторую очередь ПК "Одно окно" в Мингорисполкоме планируется внедрить до конца месяца

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторую очередь программного комплекса "Одно окно" в Мингорисполкоме планируется внедрить до конца февраля. Работа с населением в свете требований Директивы №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения" от 27 декабря 2006 г. рассматривалась сегодня на заседании мэрии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.
Программный комплекс "Одно окно" разработан с целью совершенствования процессов автоматизации обмена информацией между государственными органами и иными организациями при реализации подпрограммы "Электронное правительство" Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. Ожидается, что в марте ПК будет установлен в районных администрациях и главном управлении юстиции Мингорисполкома, до конца года - в комитете по труду, занятости и социальной защите и филиале "Единый расчетно-справочный центр Минска" Центра информационных технологий Мингорисполкома.
Внедрение в постоянную эксплуатацию второй очереди ПК направлено на снижение как материальных, так и временных затрат на обработку документов, отчетных данных и, как следствие, на повышение уровня обслуживания населения. ПК будет использоваться для приема в письменной или устной форме заявлений граждан, осуществления административных процедур в электронной форме через Единый портал электронных услуг. Уникальный идентификатор будет выдаваться в службах "Одно окно" при предоставлении паспорта.
Всего в 2017 году в службы "Одно окно" поступило свыше 318,9 тыс. заявлений, специалистами направлено почти 110 тыс. запросов для получения информации. Единый перечень административных процедур, по которым служба принимает документы, увеличился с 130 до 149. Наиболее востребованы у минчан процедуры, относящиеся к компетенции органов труда и социальной защиты, а также в сфере предпринимательства. Отмечается рост обращений по вопросам архитектуры и строительства, отделов ЗАГС.
По 12 административным процедурам жители могут обратиться в "Одно окно", подав лишь заявление в электронном виде. В 2017 году такой возможностью воспользовались более 1,4 тыс. заявителей, в 2016-м - 990.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN