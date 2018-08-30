Ввод нового здания УСК в Гомеле завершил первый этап крупного техпереоснащения - Носкевич

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вводом административного здания регионального управления Следственного комитета в Гомеле ведомство завершает первый этап серьезного материально-технического обеспечения. Об этом заявил сегодня председатель СК Беларуси Иван Носкевич на открытии реконструированного здания управления комитета по Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Носкевич отметил, что уже более 100 из 138 подразделений в стране со времени основания ведомства переехали в отдельные здания. Только за 2018 год капитальный и текущий ремонт проведен в 13 подразделениях по всей стране. "Делаем многое, чтобы наши сотрудники служили в достойных условиях", - подчеркнул председатель СК.

Здание УСК по Гомельской области

В проекте были заложены самые передовые технологии, обеспечивающие потребности службы наперед. Иван Носкевич выразил уверенность, что переезд в комфортное здание создаст дополнительные условия для качественной работы следователей, отстаивающих закон и справедливость. В подарок гомельскому управлению он вручил сертификат на приобретение автомобиля.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители области и города, а также представители ряда силовых структур и др. После официальной части все они смогли лично ознакомиться с новыми условиями работы и быта следователей.

Ленточку перерезают (слева направо) начальник УСК по Гомельской области Сергей Паско, председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, председатель Следственного комитета Иван Носкевич

Новоселье состоялось по ул.Советской, 34. До недавнего времени областной штаб гомельских следователей размещался фактически на окраине города. Теперь у регионального управления СК - отдельное 5-этажное строение в центре Гомеля. Здесь будут трудиться следователи следственного управления, сотрудники криминалистического отдела и областного аппарата УСК.

Во время церемонии открытия нового здания

В их распоряжении оснащенные всем необходимым кабинеты, комнаты для допросов, для областного архива уголовных дел и хранения вещественных доказательств. Обустроено изолированное помещение для опознания. В ближайших планах - оборудование криминалистического класса. Все площади продуманы максимально функционально.

Во время церемонии открытия нового здания

Решение о передаче здания бывшего роддома в качестве штаба для выделенного в отдельную структуру Следственного комитета было принято в 2012 году. До этого ветхое строение долго пустовало. На его реконструкцию с надстройкой еще одного этажа понадобилось несколько лет. Объект был включен в Государственную инвестиционную программу. Иван Носкевич держал этот вопрос на контроле и не раз лично посещал строительную площадку.

Начальник УСК по Гомельской области Сергей Паско знакомит с новым зданием председателя Следственного комитета Ивана Носкевича и председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника

В Гомельском регионе, как и в стране в целом, продолжат совершенствовать условия для работы следователей всех райотделов. В ноябре 2014 года было открыто новое здание Гомельского городского отдела СК. Капитальный ремонт с модернизацией выполнен в рекордные сроки - менее чем за год. Следующий по плану - переезд Житковичского РОСК.-0-

Фото Сергея Холодилина