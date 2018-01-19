19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выборы депутатов в Брестский областной Совет в семи округах будут безальтернативными, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва.

Из выдвинутых 145 претендентов на депутатский мандат облизбирком зарегистрировал 141 кандидата. Двое выдвиженцев (Домаческий избирательный округ №4 и Антопольский округ №29) отозвали свои заявления о согласии баллотироваться в депутаты еще до начала регистрации. Двум претендентам (Брестский Киевский округ №6 и Жемчужненский округ №23) было отказано в регистрации за недостоверные сведения в декларациях о доходах и имуществе, имеющие существенный характер.

Таким образом, по итогам регистрации выборы депутатов в семи округах Брестской области будут альтернативными. По одному кандидату зарегистрировано в Логишинском и Пинковичском округах в Пинском районе, Давид-Городокском - в Столинском, Центральном и Западном - в Пинске, Антопольском - в Дрогичинском и Жемчужненском избирательном округе - в Барановичском районе. В среднем конкурс в облсовет нового созыва составил почти 2,5 человека на место.

Также территориальными избиркомами зарегистрированы 202 кандидата в депутаты городских Советов. Пяти претендентам было отказано в регистрации по причине недостоверных сведений в декларациях и предоставления в избирком неполного пакета документов. Самый высокий конкурс традиционно в Брестский городской Совет - в среднем 2,9 человека на место. В Пинске на один депутатский мандат претендуют в среднем 1,3 человека, в Барановичах - 1,2 человека.

Всего в Брестской области на выборах 18 февраля предстоит избрать 57 депутатов в областной Совет, 107 - в городские, 500 - в районные, 76 - в Советы городов районного подчинения и 2222 - в сельские.-0-

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