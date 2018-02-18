Выборы в Могилевском регионе проходят в спокойной и деловой обстановке - облизбирком

18 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Выборы в местные Советы депутатов в Могилевской области проходят в спокойной и деловой обстановке. Это отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Валерий Берестов.
"Процесс голосования в области проходит в штатном режиме, в спокойной деловой обстановке и без каких-либо внештатных ситуаций. Некоторые рабочие моменты, конечно, возникают, но они решаются оперативно на местах", - сказал Валерий Берестов.
Он также отметил высокую активность избирателей как во время досрочного голосования, так и в день самих выборов. В регионе, по состоянию на 12.00, в местных выборах с учетом досрочного голосования приняли участие 48,6% избирателей.-0-
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