Выборы в Могилевском регионе проходят в спокойной и деловой обстановке - облизбирком

18 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Выборы в местные Советы депутатов в Могилевской области проходят в спокойной и деловой обстановке. Это отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Валерий Берестов.

"Процесс голосования в области проходит в штатном режиме, в спокойной деловой обстановке и без каких-либо внештатных ситуаций. Некоторые рабочие моменты, конечно, возникают, но они решаются оперативно на местах", - сказал Валерий Берестов.

Он также отметил высокую активность избирателей как во время досрочного голосования, так и в день самих выборов. В регионе, по состоянию на 12.00, в местных выборах с учетом досрочного голосования приняли участие 48,6% избирателей.-0-